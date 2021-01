Foggia, il presidente del Consiglio comunale spara a salve dal balcone per “festeggiare” il Capodanno | VIDEO (Di domenica 3 gennaio 2021) C’è anche il presidente del Consiglio comunale di Foggia tra i protagonisti dei VIDEO virali dei “festeggiamenti” di Capodanno a suon di spari, diffusi online. Un filmato mostra infatti Leonardo Iaccarino, esponente di Forza Italia, che spara a salve dal balcone di casa e dice: “Non è una barzelletta”. Iaccarino, che nella vita fa il vigile del fuoco, ha confermato che il VIDEO è stato girato la sera del 31 dicembre, con un cellulare. Ieri il politico era intervenuto pubblicamente per difendere il figlio 16enne, ripreso a sua volta a sparare, come di “una bravata che non andava assolutamente fatta” e aveva chiesto scusa. “Ingenuamente gli ho dato il consenso di utilizzare la pistola a ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) C’è anche ildelditra i protagonisti deivirali dei “festeggiamenti” dia suon di spari, diffusi online. Un filmato mostra infatti Leonardo Iaccarino, esponente di Forza Italia, chedaldi casa e dice: “Non è una barzelletta”. Iaccarino, che nella vita fa il vigile del fuoco, ha confermato che ilè stato girato la sera del 31 dicembre, con un cellulare. Ieri il politico era intervenuto pubblicamente per difendere il figlio 16enne, ripreso a sua volta are, come di “una bravata che non andava assolutamente fatta” e aveva chiesto scusa. “Ingenuamente gli ho dato il consenso di utilizzare la pistola a ...

