Dakar 2021, la prima tappa è di Sainz (Di domenica 3 gennaio 2021) Torero scatenato. Carlos Sainz , nella prima vera tappa della grande Maratona del Deserto, si è messo alle spalle i problemi del prologo e gli avversari. Il campione 2020 della Dakar ha vinto la prima ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) Torero scatenato. Carlos, nellaveradella grande Maratona del Deserto, si è messo alle spalle i problemi del prologo e gli avversari. Il campione 2020 dellaha vinto la...

GiaPettinelli : Dakar: Price vince 1/a tappa in moto, a Sainz quella in auto - FTraiettoria : Sainz e Price si prendono la prima Stage della Dakar 2021. Male Loeb, malissimo Honda - bukerex27 : RT @Rt73Team: Eccolo il team RT73 al completo! Pronti per lasciare l'Italia alla volta del Dakar Rally 2021. Buon Viaggio ragazzi!!! ??????????#… - Motorsport_IT : #Dakar | Ecco le impressioni di @CSainz_oficial al termine della prova odierna.???? - dinoadduci : Sainz beffa Peterhansel in rimonta. E Price trionfa mentre Brabec... si è perso -