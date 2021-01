Covid, Brusaferro: “Siamo in una fase critica” (Di domenica 3 gennaio 2021) Per Silvio Brusaferro la pandemia sta raggiungendo livelli assai critici. Per l’esperto è impossibile tornare alla normalità dopo l’Epifania: “Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress”. Sono state queste le sue parole in una intervista del Corriere della Sera: “Siamo ancora in una fase molto pericolosa“, ha aggiunto. L’indice Rt sta salendo velocemente, e per Brusaferro ora più che mai è indispensabile non rinunciare alle linee guida: distanziamento, mascherina, no ad assembramenti. Poi ci tiene a puntualizzare che il vaccino non sarà la soluzione a tutto: “Il vaccino è un segnale positivo di grande speranza però per i prossimi mesi dovremo continuare a mantenere uno stretto controllo dei ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Per Silviola pandemia sta raggiungendo livelli assai critici. Per l’esperto è impossibile tornare alla normalità dopo l’Epifania: “Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress”. Sono state queste le sue parole in una intervista del Corriere della Sera: “ancora in unamolto pericolosa“, ha aggiunto. L’indice Rt sta salendo velocemente, e perora più che mai è indispensabile non rinunciare alle linee guida: distanziamento, mascherina, no ad assembramenti. Poi ci tiene a puntualizzare che il vaccino non sarà la soluzione a tutto: “Il vaccino è un segnale positivo di grande speranza però per i prossimi mesi dovremo continuare a mantenere uno stretto controllo dei ...

