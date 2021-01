Cnr | made in Napoli test genetici per salvare il suino nero lucano

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 gennaio 2021) Un’antica razza autoctona che ha piu’ volte rischiato l’estinzione nei secoli scorsi e’ il, specie oggi tornata in auge grazie alla passione di pochi allevatori e di alcune associazioni, in virtu’ delle caratteristiche di rusticita’ e resistenza a talune patologie, alla possibilita’ di essere allevate allo stato semi-brado e alla qualita’ delle sue carni da cui si ottengono prodotti tipici particolarmente apprezzati per genuinita’, gusto ed ecosostenibilita’. Uno studio condotto presso l’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam) di, pubblicato sulla rivista scientifica Reproduction in Domestic Animals, ha consentito di individuare un gruppo di suini portatori di un’anomalia cromosomica, la traslocazione reciproca ...