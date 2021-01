Calendario Nations League calcio 2021 | date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) La prima fase della2020-è andata in archivio e l’Italia di Roberto Mancini ha potuto sorridere, staccando il biglietto per la Final Four insieme alla Francia, alla Spagna (prossima avversaria degli azzurri) e al Belgio. Sarà proprio il Bel Paese a ospitare gli atti conclusivi di questa competizione sportiva: mercoledì 6 e giovedì 7 ottobreandranno in scena le semifinali, domenica 10 ottobre ci sarà spazio per le due finali. Saranno lo Stadio San Siro di Milano e l’Allianz Stadium di Torino i teatri delle quattro partite in, si assegnerà un trofeo particolarmente ambito quasi subito dopo gli Europei estivi. La nostra selezione è stata autrice di un percorso convincente, concludendo in vetta al proprio raggruppamento, precedendo Olanda, Polonia e Bosnia Erzegovina ...