Calcio | Napoli | Victor Osimhen positivo al Coronavirus

Il calciatore Victor Osimhen, nato a Lagos in Nigeria il 29 dicembre 1998, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana è risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante del Napoli è risultato positivo al Coronavirus al suo ritorno in Italia, ha detto il club venerdì. Il 22enne ex giocatore del Lille era indisponibile dalla fine di novembre a causa di un infortunio alla spalla subito nelle qualificazioni CAN con la Nigeria. È risultato positivo al ritorno dal Belgio, dove il suo club lo aveva autorizzato a proseguire la convalescenza. "Osimhen è asintomatico e non ha avuto contatti con il resto della squadra", ha specificato il Napoli in un comunicato. Il giovane nigeriano, premio CAF ...

