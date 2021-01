Barella subito via da San Siro | presto sarà padre per la terza volta

Leggi su intermagazine

Giornata speciale per Nicolò. Il numero 23 nerazzurro è in attesa di diventare papà per la seconda volta. Motivo questo che lo ha portato ha lasciare San Siro al fischio finale senza concedersi ai microfoni per le consuete interviste post match, per dirigersi in ospedale e stare accanto alla moglie. Per lui contro il Crotone 70 minuti in campo.