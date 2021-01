Acerra | sospetto focolaio covid in un palazzo | tamponi per cento persone

(Di domenica 3 gennaio 2021)in un condomino di. Ieri mattina un centinaio disono state sottoposte al tampone per verificare o meno l’esistenza di positivi al Coronavirus.in unA disporre lo screening di massa è stata l’Asl Napoli 2 per i condomini sospettati di aver contratto l’infezione. Lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Screening di massa anti Covid in un condominio popolare ad Acerra. Ieri mattina sono state sottoposte a tampone un centinaio di persone per verificare l'esistenza o meno di un cluster ...In un condominio ad Acerra si è sviluppato un sospetto focolaio di Covid-19 tra le persone che lo abitano. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Raffaele Lettieri: “È in corso un’attività di screening per ...