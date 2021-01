Zona rossa, arancione e gialla: dal 7 gennaio tutte le regole per le regioni (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7 gennaio l’Italia torna a dividersi in Zona rossa, Zona arancione e Zona gialla con regole diverse tra le varie regioni a seconda delle fasce disegnate dal report Iss. Intanto ancora per qualche giorno, in base alle misure del decreto Natale, il paese sarà a tinta unita e avrà restrizioni identiche ovunque. Weekend in Zona rossa, poi un giorno -lunedì 4 gennaio- in Zona arancione. Sabato 2 e domenica 3 gennaio in Italia saranno ancora in vigore le regole previste dal decreto che -oltre al coprifuoco ordinario tra le 22 e le 5- introduce misure restrittive per i giorni prefestivi e festivi. Gli spostamenti, come ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7l’Italia torna a dividersi incondiverse tra le variea seconda delle fasce disegnate dal report Iss. Intanto ancora per qualche giorno, in base alle misure del decreto Natale, il paese sarà a tinta unita e avrà restrizioni identiche ovunque. Weekend in, poi un giorno -lunedì 4- in. Sabato 2 e domenica 3in Italia saranno ancora in vigore lepreviste dal decreto che -oltre al coprifuoco ordinario tra le 22 e le 5- introduce misure restrittive per i giorni prefestivi e festivi. Gli spostamenti, come ...

