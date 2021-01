Vaccinazioni in Vaticano da metà gennaio: priorità agli operatori sanitari (Di domenica 3 gennaio 2021) La somministrazione del vaccino anti-Covid in Vaticano dovrebbe iniziare nella seconda metà di gennaio. 'La priorità sarà data al personale sanitario e di pubblica sicurezza, agli anziani e al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) La somministrazione del vaccino anti-Covid indovrebbe iniziare nella secondadi. 'Lasarà data al personaleo e di pubblica sicurezza,anziani e al ...

zazoomblog : Vaccinazioni in Vaticano da metà gennaio: priorità agli operatori sanitari - #Vaccinazioni #Vaticano #gennaio: - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccinazioni in Vaticano da metà gennaio: priorità agli operatori sanitari #vaticano - MediasetTgcom24 : Vaccinazioni in Vaticano da metà gennaio: priorità agli operatori sanitari #vaticano - AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Covid, il Vaticano pronto per le prime vaccinazioni: “Priorità ad anziani, personale sanitario e forze dell’ordine” ht… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, il Vaticano pronto per le prime vaccinazioni: “Priorità ad anziani, personale sanitario e forze dell’ordine” ht… -