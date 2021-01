Udine | Lucia morta in un gravissimo incidente | aveva solo 25 anni

(Di sabato 2 gennaio 2021) A soli 25, èper le ferite in seguito ad unsulla statale 54, nei pressi di, nella giornata di ieri 31 dicembre. Una fine anno tragica per la famiglia diCozzarolo,per unstradale nei pressi di, nel suo paese natale Remanzacco. La giovane è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IL DRAMMAREMANZACCO Si è chiuso con una immane tragedia il 2020 per la comunità di Remanzacco. Nel pomeriggio del 31 dicembre infatti ha perso la vita la giovane Lucia Cozzarolo, 25enne ...REMANZACCO - «Il 2020 si è chiuso nel peggiore dei modi per Remanzacco». Il sindaco del piccolo paese alle porte di Udine, Daniela Briz, è ancora sconvolta per la ...