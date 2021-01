Terza ondata, ecco quando ci sarà: la previsione di Pregliasco (Di sabato 2 gennaio 2021) Alfie Borromeo La situazione dell’emergenza coronavirus in Italia “non promette bene” in questo nuovo anno iniziato da poco. A dirlo è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano, in un’intervista per La Stampa. “I numeri di questi giorni – ha spiegato – non consentono di stare tranquilli e prefigurano una Terza ondata” che arriverà già questo mese, se non si corre subito ai ripari. L’augurio è che “non sia un’ondona“, ha aggiunto. “Gli ultimi dati – ha osservato l’esperto – dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure”. In più, “la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione”. Per questi motivi, “senza dubbio bisogna continuare in questo modo”, ha detto ancora ... Leggi su improntaunika (Di sabato 2 gennaio 2021) Alfie Borromeo La situazione dell’emergenza coronavirus in Italia “non promette bene” in questo nuovo anno iniziato da poco. A dirlo è Fabrizio, virologo dell’Università statale di Milano, in un’intervista per La Stampa. “I numeri di questi giorni – ha spiegato – non consentono di stare tranquilli e prefigurano una” che arriverà già questo mese, se non si corre subito ai ripari. L’augurio è che “non sia un’ondona“, ha aggiunto. “Gli ultimi dati – ha osservato l’esperto – dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure”. In più, “la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione”. Per questi motivi, “senza dubbio bisogna continuare in questo modo”, ha detto ancora ...

