Terremoto Pozzuoli, l’aggiornamento del Comune: “Sisma preceduto da sei scosse lievi” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli – L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,7 ± 0,3 in zona Solfatara. Il Sisma si è prodotto alle 10:18, ora locale, alla profondità di 0,58 km. L’evento è stato preceduto da 6 scosse avvenute in zona Solfatara, di magnitudo compresa tra 0,4 e 1,0 tra le 2:02 e le 10:00. L’area epicentrale si presenta leggermente spostata verso ovest rispetto a quella dove si sono verificati gli eventi di fine dicembre. Alcuni eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento, che sta interessando da diversi decenni il territorio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare aldil’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,7 ± 0,3 in zona Solfatara. Ilsi è prodotto alle 10:18, ora locale, alla profondità di 0,58 km. L’evento è statoda 6avvenute in zona Solfatara, di magnitudo compresa tra 0,4 e 1,0 tra le 2:02 e le 10:00. L’area epicentrale si presenta leggermente spostata verso ovest rispetto a quella dove si sono verificati gli eventi di fine dicembre. Alcuni eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento, che sta interessando da diversi decenni il territorio ...

maskioangioino0 : RT @rep_napoli: Terremoto, tre scosse a Pozzuoli [aggiornamento delle 11:34] - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: La terra a #Pozzuoli ha tremato 3 volte in 18 minuti stamattina ?? - PupiaTv : Pozzuoli, continua sciame sismico: tre scosse di terremoto in pochi minuti - - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Torna a tremare la terra nei Campri Flegrei: due scosse in 18 minuti - Informa_Press : La terra a #Pozzuoli ha tremato 3 volte in 18 minuti stamattina ?? -