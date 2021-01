Sospensione mutui: le novità approvate nel Decreto Ristori (Di sabato 2 gennaio 2021) Il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto Decreto “Ristori” convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, contiene una serie di disposizioni volte a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19, anche a seguito dei provvedimenti restrittivi, sulle attività produttive, e anche per gli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Tra queste disposizioni rientra la Sospensione mutui per la prima casa per i soggetti che vivono una situazione di temporanea difficoltà. Nell’iter di conversione, sono confluiti i testi dei decreti Ristori bis (D.L. 149/2020), ter (D.L. 154/2020) e quater (D.L. 157/2020), e tra le tante novità, con particolare riferimento ai mutui, si deve segnalare un duplice intervento, ... Leggi su leggioggi (Di sabato 2 gennaio 2021) Il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto” convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, contiene una serie di disposizioni volte a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19, anche a seguito dei provvedimenti restrittivi, sulle attività produttive, e anche per gli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Tra queste disposizioni rientra laper la prima casa per i soggetti che vivono una situazione di temporanea difficoltà. Nell’iter di conversione, sono confluiti i testi dei decretibis (D.L. 149/2020), ter (D.L. 154/2020) e quater (D.L. 157/2020), e tra le tante, con particolare riferimento ai, si deve segnalare un duplice intervento, ...

irene_priolo : ??Rotta #Panaro: ieri sopralluogo con ministro @F_Boccia, il capo della Protezione civile Borrelli e @sbonaccini nel… - SulPanaro : Nel recovery fund 115 milioni di euro per il nodo idraulico Modenese. E da subito la sospensione dei mutui per gli … - F_Boccia : RT @RegioneER: ??Rotta #Panaro, sopralluogo ministro @F_Boccia, capo della Protezione civile Borrelli e @Bonaccini nel modenese. Il punto su… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: MA SE HO FIDO DI 5.000 MA SALDO CC A -200 VIENE CONSIDERATO IN ROSSO E QUINDI BLOCCATO ? #Conticorrenti, dall'1 gennaio… - biif : RT @adrianobusolin: MA SE HO FIDO DI 5.000 MA SALDO CC A -200 VIENE CONSIDERATO IN ROSSO E QUINDI BLOCCATO ? #Conticorrenti, dall'1 gennaio… -