Renzi sfida Conte: "Vediamo se ha i numeri in Aula" (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - “Dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me”. In un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia viva, Matteo Renzi, mette nelle mani del premier il boccino della sopravvivenza del governo, il Conte bis. E precisa: “Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti” ma “se però le nostre idee danno fastidio, andiamo all'opposizione”. E ancora: “Abbiamo la schiena dritta, non cediamo sui Contenuti in cambio di tre poltrone”, intima Renzi, che è convinto che Conte “ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo”. Poi il l'ex premier incalza: “Ha detto che verrà in Parlamento, ma se ha scelto di andare a contarsi in Aula accettiamo la sfida”. Infine sula delega ai ... Leggi su agi (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - “Dipende daprima e dal Parlamento poi, non da me”. In un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia viva, Matteo, mette nelle mani del premier il boccino della sopravvivenza del governo, ilbis. E precisa: “Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti” ma “se però le nostre idee danno fastidio, andiamo all'opposizione”. E ancora: “Abbiamo la schiena dritta, non cediamo suinuti in cambio di tre poltrone”, intima, che è convinto che“ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo”. Poi il l'ex premier incalza: “Ha detto che verrà in Parlamento, ma se ha scelto di andare a contarsi inaccettiamo la”. Infine sula delega ai ...

