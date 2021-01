Pre Inter-Crotone: le dichiarazioni degli allenatori (Di sabato 2 gennaio 2021) Domani 3 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 12:30 si disputerà la partita Inter-Crotone. Nel pre Inter-Crotone si sono rilasciate le dichiarazioni degli allenatori. Dopo la pausa di Capodanno la squadra nerazzurra ripartirà dal secondo posto per continuare il suo cammino in campionato. Ma dovrà stare attenta a un Crotone in cerca di punti, meglio vagliare ogni piccola mossa. Pre Inter-Crotone: cosa ha detto Antonio Conte? L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Crotone. Conte sulla partita da affrontare ha detto: “Sarà una partita impegnativa, ripartire dopo le feste è sempre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Domani 3 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 12:30 si disputerà la partita. Nel presi sono rilasciate le. Dopo la pausa di Capodanno la squadra nerazzurra ripartirà dal secondo posto per continuare il suo cammino in campionato. Ma dovrà stare attenta a unin cerca di punti, meglio vagliare ogni piccola mossa. Pre: cosa ha detto Antonio Conte? L’allenatore dell’Antonio Conte ha rilasciato dellealla vigilia della sfida contro il. Conte sulla partita da affrontare ha detto: “Sarà una partita impegnativa, ripartire dopo le feste è sempre ...

macheoooh38 : RT @dydsix: Che poi, narrazioni pre comunicato dell'Inter e pure post ?????????? Solo io sono scettico ogni volta che escono ste fesserie? - dydsix : Che poi, narrazioni pre comunicato dell'Inter e pure post ?????????? Solo io sono scettico ogni volta che escono ste fesserie? - SpazioInter : LIVE - La conferenza stampa di Antonio Conte pre Inter-Crotone - - Ivan_milanista : @dado_janoski @CieloGore Ah certo..non avete vinto la Champions per colpa di ibra..ti ricordi il livello dell'inter… - milanistamedio : Inizio io Pre lockdown: Ibra vs Cagliari - simbolico Post lockdown: Ibra (secondo) vs Inter 20/21: Theo vs Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Inter Pre Inter-Napoli: le parole di Conte Periodico Daily - Notizie Pre Inter-Crotone: le dichiarazioni degli allenatori

Nel pre Inter-Crotone si sono rilasciate le dichiarazioni dei due Mister. Volete sapere le sue parole? scopriamole insieme nell'articolo.

Inter-Crotone, Conte: “Nainggolan? Inutile parlarne. Il summit con la società resta segreto”

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone More ...

Nel pre Inter-Crotone si sono rilasciate le dichiarazioni dei due Mister. Volete sapere le sue parole? scopriamole insieme nell'articolo.L'allenatore dell'Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone More ...