Napoli, Osimhen viola tutte le regole anti-Covid: Gattuso furioso (Di sabato 2 gennaio 2021) iniziato male il nuovo anno in casa Napoli. Il caso Osimhen è venuto fuori in tutta la sua gravità, alla vigilia della trasferta di Cagliari. L'attaccante nigeriano è risultato positivo al controllo ...

SkySport : ULTIM’ORA NAPOLI ? VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL CORONAVIRUS: è asintomatico e non ha avuto contatti con la squadra ?… - SkySport : Osimhen, il giocatore del Napoli a una festa senza mascherine in Nigeria. VIDEO - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il #Napoli comunica la positività al Covid-19 di Victor #Osimhen ? - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Dalla Nigeria: Osimhen, maxi-multa dal Napoli. Ecco a quanto ammonta la sanzione - MarS92__ : RT @Gazzetta_it: #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli -