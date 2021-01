La Gazzetta intervista il Papa | ' Mio sport è una palla di stracci'

(Di sabato 2 gennaio 2021) ... in Vaticano, nel quale ilha ricevuto Stefano Barigelli, direttore de Ladello, Pier Bergonzi, vicedirettore dellae autore dell'e don Marco Pozza, il prete ...

Gazzetta_it : #PapaFrancesco, intervista esclusiva a @gazzetta_it @Pontifex_it 'Maradona? Un poeta. Il doping annulla la dignità' - Boboj29 : GAZZETTA Inizia con il botto il giornale dove chi vi lavora ,se vuole lavorare, deve essere interista Dimostra co… - VezzaroAndrea : RT @riotta: Molto bella l'intervista @Gazzetta_it @BarigelliS al Papa @Pontifex_it 'Non arrendersi' nello sport e nella vita, la fede, Bar… - crismountain : RT @pierbergonzi: ncontrare il #Papa @Pontifex_it a inizio dicembre è stata un’emozione fortissima. Oggi su @Gazzetta_it e @Gazzetta_it l’… - acimbrico : per ogni sportivo, credente o meno che sia, da leggere l'intervista di oggi firmata dal VD di @Gazzetta_it Pier Ber… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta intervista

Papa Francesco ha ricordato il connazionale Diego Armando Maradona morto lo scorso 25 novembre. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il Pontefice ha descritto il Pibe de Oro come “poeta in campo ...Due argentini a capo del mondo. Da una parte Diego Armando Maradona, l'ex Pibe de oro scomparso a fine novembre, dall'altra Papa Francesco, ...