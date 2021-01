Inter, Zhang fa chiarezza: “Possibile cessione club nerazzurro? Ecco come stanno le cose” (Di sabato 2 gennaio 2021) Steven Zhang fa chiarezza.Nelle ultime ore, le voci su una Possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang, ha destabilizzato i tifosi nerazzurri.Ragion per cui, il numero uno del club di Viale della Liberazione, ha deciso di prendere posizione negando qualsiasi voce relativa alla vendita del club attraverso una nota ufficiale diramato sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione.“In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”, ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Stevenfa.Nelle ultime ore, le voci su unadell’da parte della famiglia, ha destabilizzato i tifosi nerazzurri.Ragion per cui, il numero uno deldi Viale della Liberazione, ha deciso di prendere posizione negando qualsiasi voce relativa alla vendita delattraverso una nota ufficiale diramato sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione.“In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi didi FCnazionale Milano, il presidente Stevensmentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”, ...

