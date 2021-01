Inter-Crotone | Conte in conferenza | “Vogliamo acquisire maggiore credibilità Domani partita trappola”

Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - Inter : ?? | QUIZ Quale attuale giocatore dell'Inter ha segnato il primo gol in maglia nerazzurra contro il Crotone? ??… - repubblica : Inter-Crotone nel ricordo di Giorgio Manzulli, l'ultrà dal cuore d'oro [di Franco Vanni] [aggiornamento delle 12:30] - sportli26181512 : Conte: 'Scudetto? Alleno l'Inter e ho l'obbligo assoluto di crederci. Voglio imitare Trapattoni. L'incontro con Zha… - sportli26181512 : Conte: “Non oso paragonarmi a Trapattoni. Nainggolan? Basta tornare sul passato”: Il tecnico dell’#Inter insegue l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Crotone

Goal.com

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa. Che match si aspetta contro questo Crotone dopo la sosta? "Una gara impegnativa come tutte le altre in ...Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone: le dichiarazioni del tecnico dell'Inter.