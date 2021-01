Il generatore automatico di insulti per il 2020 (Di sabato 2 gennaio 2021) Ogni tanto la rete offre guizzi importanti di creatività. Si inserisce nel filone (e quindi nel relativo format) dei generatori automatici di varie cose (in passato, abbiamo assistito anche a un generatore automatico di governi) quello degli insulti al 2020 appena trascorso. Un anno che ci ha fatto piombare in mezzo a una pandemia globale, in cui si sono verificati una serie di episodi davvero terribili, che è stato funestato da lutti dolorosi, doveva in qualche modo essere esorcizzato. LEGGI ANCHE > generatore automatico di status di Salvini (con i commenti dei fans) generatore insulti 2020, l’idea Il generatore insulti 2020 è un’idea dell’agenzia creativa MelisMelis e in questi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 2 gennaio 2021) Ogni tanto la rete offre guizzi importanti di creatività. Si inserisce nel filone (e quindi nel relativo format) dei generatori automatici di varie cose (in passato, abbiamo assistito anche a undi governi) quello deglialappena trascorso. Un anno che ci ha fatto piombare in mezzo a una pandemia globale, in cui si sono verificati una serie di episodi davvero terribili, che è stato funestato da lutti dolorosi, doveva in qualche modo essere esorcizzato. LEGGI ANCHE >di status di Salvini (con i commenti dei fans), l’idea Ilè un’idea dell’agenzia creativa MelisMelis e in questi ...

“Insulta il 2020”: un sito per mandare a quel paese l’anno che sta finendo

In questo ultimo giorno del 2020, la voglia di mandare a quel paese quest’annus horribilis è grandissima, e si nota dalle tante battute che imperversano sui social in queste ore. Ma c’è chi ha fatto d ...

