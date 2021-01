Governo: Lonardo, ‘pronta ad accogliere appello a ‘Responsabili’, irresponsabile aprire crisi’ (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Se in Parlamento il presidente del Consiglio Conte dovesse rivolgere un appello ai ‘Responsabili’ per andare avanti certamente sarei pronta ad accoglierlo, perchè aprire una crisi al buio in questo momento sarebbe un atto di grande, grande irresponsabilità”. Lo dice all’Adnkronos la senatrice Sandra Lonardo, eletta in Forza Italia e ora al Gruppo Misto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Se in Parlamento il presidente del Consiglio Conte dovesse rivolgere unaiper andare avanti certamente sarei pronta ad accoglierlo, perchèuna crisi al buio in questo momento sarebbe un atto di grande, grande irresponsabilità”. Lo dice all’Adnkronos la senatrice Sandra, eletta in Forza Italia e ora al Gruppo Misto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

