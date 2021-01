Governo: Giro, ‘inutile che Renzi cerchi di convincere senatori Fi’ (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a votare a febbraio. No problem. C’è la legge elettorale e anche i nuovi collegi. La pandemia? In America hanno votato 150 milioni di persone. Renzi? Perderà comunque perché il popolo lo ha abbandonato da anni. Lo ritengono tutti una persona confusionaria e insopportabile. Ovunque ne parlano male. È triste vederlo in Aula affannarsi a convincere i miei colleghi di Forza Italia che però non hanno l’anello al naso”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a votare a febbraio. No problem. C’è la legge elettorale e anche i nuovi collegi. La pandemia? In America hanno votato 150 milioni di persone.? Perderà comunque perché il popolo lo ha abbandonato da anni. Lo ritengono tutti una persona confusionaria e insopportabile. Ovunque ne parlano male. È triste vederlo in Aula affannarsi ai miei colleghi di Forza Italia che però non hanno l’anello al naso”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

