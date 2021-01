Giallo di Capodanno nel Napoletano: uomo trovato ferito in strada muore in ospedale (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – E’ ancora avvolta nel mistero la morte di un uomo, di origini rumene, avvenuta tra la notte di Capodanno e il 1 gennaio all’ospedale di Nola. L’uomo era stato soccorso la sera del 31 dicembre nelle vicinanze di un supermercato di Ottaviano. Ma dopo la corsa in ospedale non ce l’ha fatta. Si è spento nel nosocomio nolano nella giornata di ieri. Mentre il suo decesso resta ancora oggi avvolto nel mistero. L’uomo probabilmente è stato infatti investito da un pirata della strada che l’avrebbe lasciato a terra agonizzante. Ma al momento le dinamiche sono ancora tutte da verificare, non si escludo così altre piste. Sulle indagini sono a lavoro, in queste ore, gli agenti della Polizia Locale di Ottaviano. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – E’ ancora avvolta nel mistero la morte di un, di origini rumene, avvenuta tra la notte die il 1 gennaio all’di Nola. L’era stato soccorso la sera del 31 dicembre nelle vicinanze di un supermercato di Ottaviano. Ma dopo la corsa innon ce l’ha fatta. Si è spento nel nosocomio nolano nella giornata di ieri. Mentre il suo decesso resta ancora oggi avvolto nel mistero. L’probabilmente è stato infatti investito da un pirata dellache l’avrebbe lasciato a terra agonizzante. Ma al momento le dinamiche sono ancora tutte da verificare, non si escludo così altre piste. Sulle indagini sono a lavoro, in queste ore, gli agenti della Polizia Locale di Ottaviano. L'articolo proviene ...

