GF Vip, Tommaso Zorzi critica il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di sabato 2 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia, il bacio che si sono dati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha portato Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a porsi delle domande sulla veridicità del rapporto instaurato tra i loro compagni gieffini. GF Vip news, nella Casa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a far parlare di loro Nella Casa del GF Vip, i concorrenti continuano ad esprimere le proprie impressioni sulla coppia formata da: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tommaso Zorzi in più circostanze si è trovato a commentare il bacio che l’influencer e l’ex velino si sono scambiati pochi giorni fa sotto al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 2 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia, il bacio che si sono dati, ha portato Stefania Orlando ea porsi delle domande sulla veridicità delinstaurato tra i loro compagni gieffini. GF Vip news, nella Casacontinuano a far parlare di loro Nella Casa del GF Vip, i concorrenti continuano ad esprimere le proprie impressioni sulla coppia formata da:in più circostanze si è trovato a commentare il bacio che l’influencer e l’ex velino si sono scambiati pochi giorni fa sotto al ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - MadamaButterfl8 : RT @liamscare: ah no, non stiamo al grande tommaso vip? #tzvip - friccicareIIo : “BENVENUTO AL GRANDE TOMMASO VIP” ALFONSO GIÀ SAPEVA ???? #TZVIP - tzoneandonly : RT @_remotered: qui per dirvi che il 14 settembre Signorini ci stava per spoilerare il “Grande Tommaso Vip” #TZVIP - Ale1D_t : RT @liamscare: ah no, non stiamo al grande tommaso vip? #tzvip -