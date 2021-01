Gesù, il Primo e l’Ultimo – Liturgia di oggi Sabato 2 Gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Gesù è il Primo, ed è anche l’Ultimo. Chi infatti vuole essere grande agli occhi di Dio, sia il servo di tutti: questo è ciò che è venuto a testimoniarci,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021)è il, ed è anche. Chi infatti vuole essere grande agli occhi di Dio, sia il servo di tutti: questo è ciò che è venuto a testimoniarci,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

ninac2013 : RT @CiaoKarol: Devozione al Sacro Cuore di Gesù! Oggi è il primo venerdì del mese: recita la preghiera potente di consacrazione: Devozione… - ninac2013 : RT @CiaoKarol: Devozione al Sacro Cuore di Gesù! Oggi è il primo venerdì del mese: recita la preghiera potente di consacrazione ??? https://… - claudio99733228 : @Melaion @Pontifex_it Non è la Madre di Dio ma di Gesù, infatti la chiesa Sbaglia, in questo modo non rispettano il… - Ginevra_Styles_ : Ma solo io sogno che Elisabetta dica “non parlate più di me, fatevi il vostro percorso altrimenti le querele parton… - salvatorecapas4 : RT @AdpSiena: Tanti auguri per un nuovo anno vissuto tutto nei Cuori di Gesù e di Maria. Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Prim… -