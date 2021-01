Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di sabato 2 gennaio 2021) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 2 gennaio 2021) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di ...

infoiteconomia : Bollo Auto: la guida completa per il 2021 - InfoCanini : @IOitaliait ho pagato il bollo auto da ormai 4 mesi presso un agente di riscossione e l'app lo segnala come scaduto… - falitalia : Dietro una tassa/tributo/balzello c'è un carrozzone pubblico o una mancia elettorale: scommettiamo che potremmo far… - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Cashback: compresi anche carburanti, assicurazione, bollo auto e multe - NicolasWilliam7 : @Agenzia_Entrate QUANDO ELIMINATE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO AUTO PER GLI ITALIANI ? -