Barcellona, Koeman: «Non mi pento della cessione di Suarez» (Di sabato 2 gennaio 2021) Ronald Koeman non si pente della cessione di Suarez all'Atletico Madrid: il centravanti uruguaiano sta facendo benissimo con Simeone Ronald Koeman parla della cessione di Luis Suarez all'Atletico Madrid: il tecnico non si pente di aver lasciato partire l'uruguaiano. PENTITO DI AVER CEDUTO Suarez? – «No, perché è stata una decisione del club. Il suo destino non si può paragonare con il Barça. L'Atlético è una squadra molto forte, che incassa pochi gol e a volte, gli basta un solo gol».

