Un anno di notizie: ecco le più lette del 2020 su SondrioToday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le notizie più lette nel 2020 su SondrioToday.it 1. La serranda del bar è chiusa per il coronavirus ma dentro gli anziani giocano a carte lo stesso . Era il 16 marzo e molti ancora sottovalutavano il ... Leggi su sondriotoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lepiùnelsu.it 1. La serranda del bar è chiusa per il coronavirus ma dentro gli anziani giocano a carte lo stesso . Era il 16 marzo e molti ancora sottovalutavano il ...

Agenzia_Ansa : Mattarella: '2021 sia anno della sconfitta del virus e della ripresa. E' arrivato il tempo dei costruttori. Moment… - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Vaccinarsi è scelta di dovere e responsabilità. Tanto più per chi opera a contatto malati e più fragi… - Corriere : Il Papa colpito dalla sciatica, salta Messa e Te Deum in San Pietro - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – OptaPaolo, nessun azzurro tra i migliori 11 del 2020 in Serie A:… -