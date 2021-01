Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 10:10 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon anno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione Questo è il mio ultimo anno al Quirinale sarà interamente dedicato alla ripartenza dell’Italia così il capo dello Stato Mattarella ieri sera nel suo discorso agli italiani un breve e sobrio che ha sferzato la politica chiedendo uno scatto morale che allontani partiti dalla tentazione di illusori interessi di parte ora è il tempo del costruttore detto poi l’appello alla vaccinazione anti covid è una scelta di responsabilità un dovere per uso da conto è che invita a restare coesi come hai fatto nello spirito di solidarietà ha avuto nel durissimo hanno appena passato ea guardare al 2021 come al momento del riscatto il tasso di positività al covid in Italia risalito ieri al 12:06 % i pazienti in terapia intensiva sono aumentati di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon anno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione Questo è il mio ultimo anno al Quirinale sarà interamente dedicato alla ripartenza dell’Italia così il capo dello Stato Mattarella ieri sera nel suo discorso agli italiani un breve e sobrio che ha sferzato la politica chiedendo uno scatto morale che allontani partiti dalla tentazione di illusori interessi di parte ora è il tempo del costruttore detto poi l’appello alla vaccinazione anti covid è una scelta di responsabilità un dovere per uso da conto è che invita a restare coesi come hai fatto nello spirito di solidarietà ha avuto nel durissimo hanno appena passato ea guardare alcome al momento del riscatto il tasso di positività al covid in Italia risalito ieri al 12:06 % i pazienti in terapia intensiva sono aumentati di ...

fanpage : La Cancelliera Merkel si prepara agli strascichi della crisi anche nel 2021 #addio2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 10:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - simcopter : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Usa, superati i 345mila morti - giannettimarco : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Scuola: ok da prefetti per ripresa il 7 gennaio al 50%. Vaccino Moderna efficace a 94,1%,100% in… - infoitsalute : Coronavirus, l’Italia inizia il 2021 in zona rossa. Vaccinate al Covid oltre 22mila persone, ultime notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Usa, superati i 345mila morti Il Sole 24 ORE Cilento, ricerche in corso per un 81enne scomparso

Da ieri sera non si hanno più notizie di Francesco Cortazzo, 81enne di Cannalonga. L’anziano che è affetto da Alzheimer si è allontanato da casa e non ...

Il consiglio di Domodossola ricorda Davide Bolognini

I rappresentanti dei gruppi consiliari hanno voluto rendergli omaggio, ricordandone le doti di onestà, generosità, amore per la città e la sua vicinanza ai più deboli ...

Da ieri sera non si hanno più notizie di Francesco Cortazzo, 81enne di Cannalonga. L’anziano che è affetto da Alzheimer si è allontanato da casa e non ...I rappresentanti dei gruppi consiliari hanno voluto rendergli omaggio, ricordandone le doti di onestà, generosità, amore per la città e la sua vicinanza ai più deboli ...