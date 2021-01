Tournée 4 Trampolini, programma prossima tappa Innsbruck: orari, tv, date, streaming (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il doppio appuntamento tedesco è ormai andato in archivio, perciò la 69ma Tournée dei 4 Trampolini si appresta ad entrare nella seconda metà della manifestazione a partire da domani con le qualificazioni di Innsbruck. Il Large Hill tirolese HS128 inaugura come di consueto la fase austriaca della Tournée, dove si può anche decidere più o meno definitivamente la lotta per il successo finale. L’Italia potrà contare sulla presenza di Giovanni Bresadola e Alex Insam, con quest’ultimo che farà dunque il suo debutto in questa Vierschanzentournee dopo aver saltato le tappe tedesche. La terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021, in programma tra sabato 2 (qualificazioni) e domenica 3 gennaio (gara) sul Large Hill HS128 di Innsbruck, ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il doppio appuntamento tedesco è ormai andato in archivio, perciò la 69madei 4si appresta ad entrare nella seconda metà della manifestazione a partire da domani con le qualificazioni di. Il Large Hill tirolese HS128 inaugura come di consueto la fase austriaca della, dove si può anche decidere più o meno definitivamente la lotta per il successo finale. L’Italia potrà contare sulla presenza di Giovanni Bresadola e Alex Insam, con quest’ultimo che farà dunque il suo debutto in questa Vierschanzentournee dopo aver saltato le tappe tedesche. La terzadelladei 42020-2021, intra sabato 2 (qualificazioni) e domenica 3 gennaio (gara) sul Large Hill HS128 di, ...

