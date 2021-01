Roma, strage di storni per i botti di Capodanno (Di venerdì 1 gennaio 2021) strage di storni a Capodanno a Roma: gli animali, storditi dai botti, si sono schiantati contro i palazzi di via Cavour vicino alla stazione Termini La Lega anti vivisezione- LAV annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi degli articoli 544 bis e ter del Codice penale “per l’apertura di una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021)di: gli animali, storditi dai, si sono schiantati contro i palazzi di via Cavour vicino alla stazione Termini La Lega anti vivisezione- LAV annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi degli articoli 544 bis e ter del Codice penale “per l’apertura di una… L'articolo Corriere Nazionale.

