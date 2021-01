Quanti soldi guadagna Valentino Rossi? Stipendio 2021 inferiore al 2020: tagli del 50% in Petronas (Di venerdì 1 gennaio 2021) Valentino Rossi si sta per tuffare in una nuova avventura. Il Dottore è ufficialmente un nuovo pilota della Yamaha Petronas e in questo 2021 correrà con il team satellite della scuderia di Iwata. Il nove volte Campione del Mondo ha lasciato il box ufficiale della casa giapponese e ha abbracciato la formazione che orbita attorno alla Yamaha. Il centauro di Tavullia ha deciso di proseguire la propria carriera in MotoGP e proverà a essere ancora protagonista, nonostante l’età avanti (il 16 febbraio compirà 42 anni) e le ultime stagioni siano state un po’ avare di grandi risultati in ambito sportivo. Il numero 46 più famoso del mondo ha ancora tutte le carte in regola per continuare a dire la sua ai massimi livelli e sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati delle due ruote. Il passaggio in ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021)si sta per tuffare in una nuova avventura. Il Dottore è ufficialmente un nuovo pilota della Yamahae in questocorrerà con il team satellite della scuderia di Iwata. Il nove volte Campione del Mondo ha lasciato il box ufficiale della casa giapponese e ha abbracciato la formazione che orbita attorno alla Yamaha. Il centauro di Tavullia ha deciso di proseguire la propria carriera in MotoGP e proverà a essere ancora protagonista, nonostante l’età avanti (il 16 febbraio compirà 42 anni) e le ultime stagioni siano state un po’ avare di grandi risultati in ambito sportivo. Il numero 46 più famoso del mondo ha ancora tutte le carte in regola per continuare a dire la sua ai massimi livelli e sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati delle due ruote. Il passaggio in ...

Valentino Rossi si sta per tuffare in una nuova avventura. Il Dottore è ufficialmente un nuovo pilota della Yamaha Petronas e in questo 2021 correrà con il team satellite della scuderia di Iwata. Il n ...

L’appalto neve sotto la lente di ingrandimento: troppi soldi per un disservizio

LIMBIATE – A seguito della problematica gestione della nevicata dei giorni scorsi a Limbiate, il Movimento 5 Stelle ha presentato agli uffici comunali una richiesta di accesso agli atti per ...

