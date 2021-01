Oggi fare un nuovo Live Aid sarebbe impossibile e non perché le star di allora sono invecchiate

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La canzone di Natale cui ho più pensato nell’ultima settimana è Do they know it’s Christmas?, che fu la canzone del Natale dell’84, quando i musicisti inglesi decisero che avrebbero risolto il problema della fame nel mondo. I nostri genitori non smisero di dirci di finire quel che avevamo nel piatto, «pensa ai bambini che muoiono di fame in Africa», la povertà del terzo mondo non credo sia stata risolta (sospetto di no: si è semplicemente smesso di parlarne, giacché le buone causeanch’esse mode), ma per il pop venne un grande anno. Dopo la canzone dei rockettari inglesi, quella degli americani (We are the world), e poi il concerto che unì i due progetti e infelicitò le famiglie italiane, i cui bambini strepitavanonelle case al mare i televisori non prendevano il canale giusto: ilAid, forse ne avete sentito parlare. ...