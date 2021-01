Nuove nascite, due gemelli aprono il 2021 in Trentino (Di venerdì 1 gennaio 2021) Due maschietti hanno chiuso il registro nascite del Trentino del 2020 e due femminucce e un altro maschietto hanno aperto quello del 2021. Il 31 dicembre del 2020 sono nati Orlando all'ospedale di ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Due maschietti hanno chiuso il registrodeldel 2020 e due femminucce e un altro maschietto hanno aperto quello del. Il 31 dicembre del 2020 sono nati Orlando all'ospedale di ...

ZenatiDavide : Terni, capodanno senza nuovi nati. Forza Centro: basta vivere solo di bollettini Covid: Il 2021 è iniziato senza nu… - ambrata_s : @TheJackSparrow Non cambia nulla se non che convenzionalmente è terminato il moto di rivoluzione. Razionalmente cre… - MCapisani : Bloccati a pensare al virus e ai decessi, nessuno ha pensato ai timori per le nuove nascite. Sempre meno Ahimè #Mattarella - olivieripennesi : Allora auguri babbo.... e che le nuove nascite siano per tutti una benedizione.... il nostro futuro.... - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Il 'Parco natura viva' di #Bussolengo, in provincia di #Verona, chiuso al pubblico per pandemia ma ravvivato da nuove nascite h… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove nascite Nuove nascite, due gemelli aprono il 2021 in Trentino TrentoToday E' Aurora la prima nata del 2020 ma l'ospedale di Senigalla segna il record con 5 nascite a Capodanno

2' di lettura Senigallia 01/01/2021 - Il nome è già di buon auspicio per una rinascita, quella che tutti si augurano per il nuovo anno. Aurora è infatti la prima nata del 2021 in tutta la Provincia di ...

Covid-19 Da cheFare 11 proposte per una rinascita sociale

I nuovi centri culturali sono un’infrastruttura culturale e sociale nevralgica per l’Italia: sono spazi di prossimità il cui ruolo fondamentale è ancora più evidente nella crisi pandemica del 2020.

2' di lettura Senigallia 01/01/2021 - Il nome è già di buon auspicio per una rinascita, quella che tutti si augurano per il nuovo anno. Aurora è infatti la prima nata del 2021 in tutta la Provincia di ...I nuovi centri culturali sono un’infrastruttura culturale e sociale nevralgica per l’Italia: sono spazi di prossimità il cui ruolo fondamentale è ancora più evidente nella crisi pandemica del 2020.