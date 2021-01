Napoli, continua l’incubo per Osimhen: è positivo al Coronavirus (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non c’è pace per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, fermo da 50 giorni per infortunio alla spalla, è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio arriva dalla società azzurra che attraverso un comunicato scrive: “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non c’è pace per Victor. L’attaccante del, fermo da 50 giorni per infortunio alla spalla, è risultatoal Covid-19. L’annuncio arriva dalla società azzurra che attraverso un comunicato scrive: “La SSCN comunica che il calciatore Victorè risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

