Milano e Provincia – Diversi feriti per i botti di fine anno: 54enne perde due dita (Di venerdì 1 gennaio 2021) È successo nella notte tra giovedì e venerdì 1° gennaio. Sul posto il 118“ Qualche piccolo intervento, uno solo grave. La fine del 2020 ha fatto segnare un minimo storico di feriti dovuti ai botti, complice anche le strette volute dal governo per limitare i contagi da coronavirus. Secondo quanto appreso dalla stampa locale il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) È successo nella notte tra giovedì e venerdì 1° gennaio. Sul posto il 118“ Qualche piccolo intervento, uno solo grave. Ladel 2020 ha fatto segnare un minimo storico didovuti ai, complice anche le strette volute dal governo per limitare i contagi da coronavirus. Secondo quanto appreso dalla stampa locale il

È successo nella notte tra giovedì e venerdì 1° gennaio. Sul posto il 118“ Qualche piccolo intervento, uno solo grave. La fine del 2020 ha fatto segnare un minimo storico di feriti dovuti ai botti, co ...

Botti di Capodanno, morto un 13enne ad Asti: 79 feriti in tutta Italia

Capodanno tragico ad Asti: un 13enne è morto in seguito alle lesioni all'addome causate dallo scoppio di una batteria di petardi. In tutta Italia 79 persone sono rimaste ferite, di cui 23 ricoverate, ...

Capodanno tragico ad Asti: un 13enne è morto in seguito alle lesioni all'addome causate dallo scoppio di una batteria di petardi. In tutta Italia 79 persone sono rimaste ferite, di cui 23 ricoverate, ...