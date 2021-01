Libia, l'Onu chiede ai Paesi membri di inviare osservatori nel Paese (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto ai Paesi membri delle Nazioni Unite di nominare i loro osservatori da inviare in Libia con il compito di sovrintendere al cessate il fuoco. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto aidelle Nazioni Unite di nominare i lorodaincon il compito di sovrintendere al cessate il fuoco.

Libia: Onu, Guterres vuole mandare osservatori nel Paese

