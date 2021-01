Laura Pausini, il retroscena su “La solitudine” che stupisce i fan (Di venerdì 1 gennaio 2021) Laura Pausini è l’artista italiana più amata nel mondo. Ultimamente l’artista ha svelato un retroscena sulla canzone “La solitudine” che ha stupito i fan Laura Pausini è sicuramente la cantante italiana dei record. Artista dalla voce incredibile, potente e al contempo melodica riesce a regalare ogni volta un’emozione ai suoi fan sparsi per il mondo. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 1 gennaio 2021)è l’artista italiana più amata nel mondo. Ultimamente l’artista ha svelato unsulla canzone “La” che ha stupito i fanè sicuramente la cantante italiana dei record. Artista dalla voce incredibile, potente e al contempo melodica riesce a regalare ogni volta un’emozione ai suoi fan sparsi per il mondo. L'articolo proviene da YesLife.it.

radiosiciliarse : Laura Pausini - Yo si (Io sì) - vxashappenin : ciao a tutti me ne vado nel fandom di laura pausini - mimmox14 : RT @AllMusicItalia: 'Io sì' di @LauraPausini, Diane Warren e @NiccoloAgliardi è la canzone dell'anno al Capri, Hollywood, the International… - SofiPauliter23 : RT @AllMusicItalia: 'Io sì' di @LauraPausini, Diane Warren e @NiccoloAgliardi è la canzone dell'anno al Capri, Hollywood, the International… - hopeshunters : @pausinismile Laura Pausini è ormai un mood -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Brano 'Io sì' di Laura Pausini canzone dell'anno a Capri Agenzia ANSA Gli auguri di Buon Anno degli artisti: i messaggi di Zucchero, Ermal Meta, Fedez, Giorgia, Laura Pausini e tanti altri

Da ben prima della mezzanotte sono arrivati gli auguri di buon anno degli artisti. Messaggi di speranza e affetto che ...

"Ciao, 2020!", in Russia lo show di Capodanno è tutto in italiano

Se vi è arrivato un link su Whatsapp di una trasmissione russa di Capodanno e non avete fatto attenzione perché il video durava 53 minuti, sappiate che avete fatto male ...

Da ben prima della mezzanotte sono arrivati gli auguri di buon anno degli artisti. Messaggi di speranza e affetto che ...Se vi è arrivato un link su Whatsapp di una trasmissione russa di Capodanno e non avete fatto attenzione perché il video durava 53 minuti, sappiate che avete fatto male ...