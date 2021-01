La rappresentante di lista a Sanremo 2021 con Amare: conosciamo il duo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dovremmo aspettare marzo per il Festival di Sanremo 2021. Andrà in onda dal 2 al 6 del mese ma tutti i big in gara sono già stati annunciati da Amadeus durante Sanremo Giovani. Tra i 26 cantanti in gara ci sono pure La rappresentante di lista con il brano Amare. Si tratta di un duo musicale che sicuramente non è tra i più noti della lunga lista del prossimo anno. Ne approfittiamo allora per conoscere meglio Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, conosciuti anche con il nome di LRDL, ovvero tutte le iniziali del nome del gruppo La rappresentante di lista. Sanremo 2021, ecco chi sono La rappresentante di lista in gara con il brano Amare Questo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dovremmo aspettare marzo per il Festival di. Andrà in onda dal 2 al 6 del mese ma tutti i big in gara sono già stati annunciati da Amadeus duranteGiovani. Tra i 26 cantanti in gara ci sono pure Ladicon il brano. Si tratta di un duo musicale che sicuramente non è tra i più noti della lungadel prossimo anno. Ne approfittiamo allora per conoscere meglio Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, conosciuti anche con il nome di LRDL, ovvero tutte le iniziali del nome del gruppo Ladi, ecco chi sono Ladiin gara con il branoQuesto ...

