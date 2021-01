Iniziano i saldi, il calendario regione per regione: tutte le date di ribassi e vendite promozionali (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo shopping tra zone rosse, arancioni, gialle. Il giochino dei colori che cambia da un minuto all’altro, gli orari dei negozi che sembrano un rebus. Arrivano anche i saldi al tempo del coronavirus. Sono scaglionati regione per regione. E sono anche soggetti a limitazioni. saldi, il labirinto delle date Il 2 gennaio partono in Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio dei ribassi è il 4 gennaio. Invece, il 5 gennaio sarà la volta della Sardegna. In seguito alle nuove misure restrittive previste dal Decreto di Natale, alcune Regioni hanno deciso di posticipare la data di avvio saldi al 7 gennaio 2021. Sono Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. In Umbria si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo shopping tra zone rosse, arancioni, gialle. Il giochino dei colori che cambia da un minuto all’altro, gli orari dei negozi che sembrano un rebus. Arrivano anche ial tempo del coronavirus. Sono scaglionatiper. E sono anche soggetti a limitazioni., il labirinto delleIl 2 gennaio partono in Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio deiè il 4 gennaio. Invece, il 5 gennaio sarà la volta della Sardegna. In seguito alle nuove misure restrittive previste dal Decreto di Natale, alcune Regioni hanno deciso di posticipare la data di avvioal 7 gennaio 2021. Sono Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. In Umbria si ...

SecolodItalia1 : Iniziano i saldi, il calendario regione per regione: tutte le date di ribassi e vendite promozionali… - Italia_Notizie : Saldi invernali 2021, al via il 2 gennaio: il calendario regione per regione e le regole da seguire in tempo di Cov… - posvibessss : parlando di cose serie quando iniziano i saldi - icittadini : Saldi invernali 2021: dove e quando iniziano - statodelsud : Saldi invernali 2021: dove e quando iniziano -

Ultime Notizie dalla rete : Iniziano saldi Iniziano i saldi, il calendario regione per regione: tutte le date di ribassi e vendite... Il Secolo d'Italia Saldi invernali 2021, al via il 2 gennaio: il calendario regione per regione e le regole da seguire in tempo di Covid

Passati Natale e Capodanno, prende il via la stagione dei saldi invernali. Dal 2 gennaio iniziano ufficialmente gli sconti: si inizia in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise ma in un’Italia ancora in to ...

Saldi: Confcommercio, Covid taglia spesa di 1 miliardo

ROMA, 01 GEN - Al via da domani i saldi invernali che per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia, muoveranno 1 miliardo in meno dello scorso anno, in totale 4 miliardi di euro ...

Passati Natale e Capodanno, prende il via la stagione dei saldi invernali. Dal 2 gennaio iniziano ufficialmente gli sconti: si inizia in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise ma in un’Italia ancora in to ...ROMA, 01 GEN - Al via da domani i saldi invernali che per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia, muoveranno 1 miliardo in meno dello scorso anno, in totale 4 miliardi di euro ...