Incendio in zona San Rocco, fumo da una palazzina (Di sabato 2 gennaio 2021) Fiamme in una palazzina di via San Rocco poco dopo le 13 di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a una segnalazione che ha denunciato l'uscita di fumo da un appartamento. Sul posto ... Leggi su udinetoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Fiamme in unadi via Sanpoco dopo le 13 di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a una segnalazione che ha denunciato l'uscita dida un appartamento. Sul posto ...

TargatoCN : Incendio a un tetto in zona industriale ad Alba, intervengono i vigili del fuoco albesi e braidesi - ilnazionaleit : Incendio a un tetto in zona industriale ad Alba, intervengono i vigili del fuoco albesi e braidesi - lavocedialba : Incendio a un tetto in zona industriale ad Alba, intervengono i vigili del fuoco albesi e braidesi - Sadachbia18 : Federico II detto il Barbarossa abbandonó momentaneamente la città per vivere a Soriano e , successivamente a Vi… - VivereMilano : Scuola Pisacane-Poerio. Incendio coinvolge zona segreteria, nessun danno ad aule -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio zona Incendio in zona San Rocco, fumo da una palazzina UdineToday Principio di incendio all'ospedale di Aosta

AOSTA. Accertamenti sono in corso per chiarire tutti gli aspetti legati al principio di incendio che si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre all'ospedale regionale Parini di Aosta. Le fiamme si ...

Cassano d'Adda, incendio alla Remer: doloso o colposo? Si indaga / VIDEO

Aperte tutte le piste. Le fiamme non sono ancora spente. Viavai di curiosi davanti al reparto bruciato. Il sindaco: andate a casa ...

AOSTA. Accertamenti sono in corso per chiarire tutti gli aspetti legati al principio di incendio che si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre all'ospedale regionale Parini di Aosta. Le fiamme si ...Aperte tutte le piste. Le fiamme non sono ancora spente. Viavai di curiosi davanti al reparto bruciato. Il sindaco: andate a casa ...