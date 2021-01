Il 7 gennaio tornano le fasce per regioni | ma riaperture a rischio

Leggi su agi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Il 7l'Italia uscirà dalla grande zona rossa delle festività natalizie per tornare a un sistema aper. La previsione era che leripartissero da dove erano rimaste, quindi tutte in fascia gialla ad eccezione dell'Abruzzo arancione. Gli ultimi dati, però - con l'Rt in crescita e il tasso di positivita' in costante aumento arrivato al 14,1% - gettano un'ombra sulleal pubblico di negozi, bar e ristoranti. Veneto, Liguria e Calabria con l'Rt sopra l'1 rischiano di non uscire dalla zona rossa e Puglia, Basilicata e Lombardia potrebbero finire almeno in quella arancione. La decisione entro l'Epifania La decisione del governo e' attesa entro l'Epifania sulla base del nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Quello del 30 dicembre ha evidenziato ancora ...