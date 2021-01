Governo debole: Renzi è un sintono, non la causa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anno nuovo Governo nuovo? Il 2001 si apre con l’incognita di cosa succederà a Giuseppe Conte. Un Conte ter o proprio un altro Governo? Al di là delle ragioni per precipitare l’Italia nel caos, da parte di Renzi, in piena pandemia, con una crisi economica da affrontare e con la Presidenza del G20 della cultura di cui farsi carico, è importante riflettere su alcuni dati, che rivelano come il senatore di Rignano sia un sintomo, ma non la causa, che è l’inefficienza delle nostre istituzioni. Dal 1971 a oggi, il Regno Unito ha avuto 10 capi di Governo, la Germania 5. In Italia, 22 e una durata media di Governo di un anno. In nessun paese normale, in queste condizioni, si parlerebbe di crisi. In Italia succede. Purtroppo, la stabilità delle nostre istituzioni, la legge elettorale e altre ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anno nuovonuovo? Il 2001 si apre con l’incognita di cosa succederà a Giuseppe Conte. Un Conte ter o proprio un altro? Al di là delle ragioni per precipitare l’Italia nel caos, da parte di, in piena pandemia, con una crisi economica da affrontare e con la Presidenza del G20 della cultura di cui farsi carico, è importante riflettere su alcuni dati, che rivelano come il senatore di Rignano sia un sintomo, ma non la, che è l’inefficienza delle nostre istituzioni. Dal 1971 a oggi, il Regno Unito ha avuto 10 capi di, la Germania 5. In Italia, 22 e una durata media didi un anno. In nessun paese normale, in queste condizioni, si parlerebbe di crisi. In Italia succede. Purtroppo, la stabilità delle nostre istituzioni, la legge elettorale e altre ...

