Elettra Lamborghini | incidente a Capodanno | fan preoccupati

Leggi su youmovies

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Piccoloper. Con lei, per sua fortuna, c’era suo marito Afrojack. Ma cosa è successo? Dalla sua partecipazione in quel di Sanremo,si è ormai definitivamente consacrata. Il 2020 per lei, al di là della pandemia e della situazione di emergenza sanitaria, è senza alcun dubbio stato molto