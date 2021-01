Dramma Ghali | dal padre in carcere all’infanzia difficile

Leggi su chenews

(Di venerdì 1 gennaio 2021), il cantante qualche tempo fa ha raccontato un retroscena sulla sua vita privata che ha davvero colpito tutti, ecco di cosa si tratta. foto facebookQuesta sera sarà ospite di Danza con me in onda su Rai Uno con Roberto Bolle in prima serata, insieme a tanti colleghi e siamo certi che dimostrerà come sempre il grande talento che lo contraddistingue. Quello che però forse tutti non sanno è che il giovane ha raccontato all’Assedio, nella sua lunga intervista con Daria Bignardi, riguarda un episodio della sua vita passata e personale, quando ancora era solo un bambino, che ha lasciato tutti senza parole. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi ricordo ancora una volta l’appuntamento di questa sera, ci saranno anche Francesco Montanari, Miriam Leone e Stefano Fresi. Ecco cosa ha raccontato. LEGGI ANCHE>>> Paura per ...