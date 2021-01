Danza con me 2021 | cast e ospiti dello show di Roberto Bolle

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Stasera, 1 gennaio, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondacon me, spettacolo – giunto alla quarta edizione – diche vede al suo fianco tantissimiitaliani e non. Ma quali saranno? Chi si esibirà con il grande ballerino italiano? La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi. Un duo inedito, che richiama la televisione di un tempo, elegante e divertente. I due, armati anche di un pianoforte, presenteranno, interpreteranno, suoneranno e balleranno. Con loro Miriam Leone, che con grazia e ironia non mancherà di rivelare doti nascoste di ballerina. Poi acon me, come detto, gli. In primis Vasco Rossi, che manca dagli studi televisivi dal 2005 e che ...