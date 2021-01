Capodanno: organizzano festa privata, multati sette giovani a Latina (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Nonostante le restrizioni imposte da mesi dai decreti della Presidenza del Consiglio, finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione della pandemia da Sars Cov-2, ed in particolare per le feste di fine anno, a Latina (Roma), poco dopo la mezzanotte in un appartamento alle porte del capoluogo, 7 giovani, tutti tra i 20 e i 27 anni, hanno trasformato una cena in una vera e propria festa danzante, con schiamazzi e musica. L'intervento dei poliziotti della Questura di Latina, avvenuto su segnalazione di un cittadino, ha posto fine alla festa abusiva portando ad elevare una serie di contravvenzioni nei confronti dei sette giovani, per aver violato le norme contro la diffusione del virus COVID-19. Inoltre, i relativi accertamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Nonostante le restrizioni imposte da mesi dai decreti della Presidenza del Consiglio, finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione della pandemia da Sars Cov-2, ed in particolare per le feste di fine anno, a(Roma), poco dopo la mezzanotte in un appartamento alle porte del capoluogo, 7, tutti tra i 20 e i 27 anni, hanno trasformato una cena in una vera e propriadanzante, con schiamazzi e musica. L'intervento dei poliziotti della Questura di, avvenuto su segnalazione di un cittadino, ha posto fine allaabusiva portando ad elevare una serie di contravvenzioni nei confronti dei, per aver violato le norme contro la diffusione del virus COVID-19. Inoltre, i relativi accertamenti ...

Lo strano Capodanno 2021: Londra deserta, Dubai festeggia, Trump organizza un maxi-gala

In Cina l'incubo Covid sembra lontano: a Capodanno migliaia di persone in strada a Wuhan

Nella città probabile epicentro della pandemia i festeggiamenti per il primo dell'anno sono andati in scena come ogni anno ...

