Capodanno in zona rossa: più di un italiano su 5 a letto prima della mezzanotte (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' quanto emerge dall'Indagine Coldiretti/Ixe' sul primo Capodanno festeggiato dagli italiani in zona rossa con il lockdown, il coprifuoco e la chiusura di ristoranti e bar ma anche i limiti agli ospiti nelle case private e le piazze vuote Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' quanto emerge dall'Indagine Coldiretti/Ixe' sul primofesteggiato dagli italiani incon il lockdown, il coprifuoco e la chiusura di ristoranti e bar ma anche i limiti agli ospiti nelle case private e le piazze vuote

MediasetTgcom24 : Mentre l’Italia in zona rossa ha festeggiato tra divieti e limitazioni, in Cina è accaduto questo… - FirenzePost : Capodanno in zona rossa: più di un italiano su 5 a letto prima della mezzanotte - AvvMennillo : 1 gennaio 2021, Italia in zona rossa: spesa e visite ad amici e parenti, ecco cosa si può fare oggi - StefaniaFalone : RT @fanpage: Italia zona rossa. Cosa dovrà restare chiuso fino al 3 gennaio. - EugenioBerto70 : L'Italia torna in zona rossa, il Capodanno sarà in casa -