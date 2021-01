Botti di Capodanno: diminuiscono i feriti. Una donna colpita alla testa da un proiettile vagante nel napoletano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Botti di Capodanno: il bilancio dei feriti dopo la notte di San Silvestro Anche quest’anno sono diversi i feriti causati dai Botti di Capodanno esplosi nella notte di San Silvestro: le restrizioni anti-Coovid, tuttavia, hanno sensibilmente ridotto il numero di coloro che hanno riportato lesioni a causa dei fuochi d’artificio. Tra i pochi casi segnalati, però, c’è quello di una donna che nel napoletano è stata colpita alla testa da un proiettile vagante esploso poco dopo la mezzanotte. La donna, secondo una prima ricostruzione, si trovava a casa dell’anziana madre a Mugnano, comune in provincia di Napoli, quando si è affacciata al balcone ed è stata ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021)di: il bilancio deidopo la notte di San Silvestro Anche quest’anno sono diversi icausati daidiesplosi nella notte di San Silvestro: le restrizioni anti-Coovid, tuttavia, hanno sensibilmente ridotto il numero di coloro che hanno riportato lesioni a causa dei fuochi d’artificio. Tra i pochi casi segnalati, però, c’è quello di unache nelè statada unesploso poco dopo la mezzanotte. La, secondo una prima ricostruzione, si trovava a casa dell’anziana madre a Mugnano, comune in provincia di Napoli, quando si è affacciata al balcone ed è stata ...

Il 2021 si apre, per Asti con una tragedia. Un ragazzino di etnia sinti di 13 anni è morto subito dopo la mezzanotte, probabilmente colpito da un petardo. Soccorso immediatamente e trasportato all'osp ...

Botti di Capodanno: a Napoli e provincia 8 feriti. Donna colpita da proiettile

Effetto misure anti-Covid: l'anno scorso furono 48 le persone finite in ospedale. Calati anche gli interventi dei vigili del fuoco: 229 in tutta Italia ...

